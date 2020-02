Oltre ai due temi ticinesi, diverse sono le votazioni che hanno coinvolto anche gli altri Cantoni della Svizzera. I votanti di Argovia hanno approvato una nuova legge che introduce un periodo di attesa per l’ottenimento del passaporto elvetico di 10 anni per chi avesse beneficiato dell’assistenza. I cittadini di Neuchâtel hanno invece rifiutato con il 58,52% di «no» l’abbassamento della maggiore età civica a 16 anni, che sarebbe stato una prima assoluta nella Svizzera romanda; mentre quelli di Sciaffusa hanno scelto che vengano resi pubblici i bilanci delle campagne per le elezioni e le votazioni con i nomi di privati e società che donano più di 3000 franchi in un anno. Vediamo di seguito quali erano gli altri temi in voto nei vari Cantoni.

Berna: area di transito per nomadi si farà

L’area di transito per nomadi stranieri prevista sull’A1 a un chilometro da Wileroltigen, comune situato tra Berna e Morat, vedrà la luce. I cittadini bernesi hanno infatti approvato oggi il progetto con il 53,5% dei suffragi favorevoli. L’affluenza alle urne è stata del 40,2%, ha comunicato la Cancelleria cantonale. Per bloccare il necessario credito di 3,3 milioni di franchi adottato dal Gran Consiglio, i giovani UDC si erano giocati la carta del referendum, incassando il sostegno da parte del proprio partito. Secondo i contrari, questa imposizione del Cantone a un villaggio rurale - circa 350 abitanti - è antidemocratica. A loro avviso inoltre, spetta ai nomadi organizzarsi da soli. Nel mirino della campagna del «no» sono stati messi pure i costi elevati, il rischio che la capacità non sia sufficiente e il pericolo di attirare altri viaggiatori nella zona. Per i sostenitori invece, l’ubicazione è ideale: si trova su un asse di transito ed è raggiungibile solo dall’autostrada. Sono previsti 36 posti auto e potranno essere ospitate fino a 180 persone. Il voto odierno ha un’interesse a livello nazionale. In tutta la Svizzera mancano aree di sosta fisse per comunità straniere di jenisch, sinti e rom. Quella bernese sarà la terza dopo quelle di Domat/Ems (GR) e Sâles (FR). Stando agli esperti, ne servirebbero almeno una decina.

Friburgo e Berna: Clavaleyres passa al cantona maggioranza francofona

Il piccolo comune di Clavaleyres abbandonerà Berna per diventare territorio friburghese. È quanto hanno deciso - con una maggioranza schiacciante - i cittadini dei due cantoni nel corso dello scrutinio odierno. Vi sarà un’aggregazione con Morat (FR). A Friburgo, il cambio di appartenenza cantonale è stato accolto con il 96,2% dei «sì». Il tasso di partecipazione si è fermato al 36,1%. Poco pathos anche a Berna, dove i consensi hanno raggiunto l’89% (affluenza: 40,3%): solo qualche comune ha opposto resistenza. L’anno scorso entrambi i Gran Consigli hanno già avvallato l’operazione. Clavaleyres, meno di 50 anime sparse su una superficie di un chilometro quadrato, è un’enclave bernese a sud-ovest di Morat, oltre 8000 abitanti. Il 23 settembre 2018 i cittadini dei due comuni si sono espressi a favore della fusione. Il germanofono Clavaleyres collabora già con Morat dal 2013, per esempio riguardo a scuola e pompieri. Per Friburgo si tratta della prima modifica territoriale dal 1807. Le Camere federali dovranno ora formalmente convalidare il trasferimento.

Grigioni: via libera a ristrutturazione centro convegni Landquart

La ristrutturazione della scuola agricola Pantahof a Landquart (GR) e l’annesso centro convegni, con il relativo credito di 24,5 milioni di franchi, è stata approvata oggi in votazione con l’81,3% di voti favorevoli. La partecipazione si è attestata al 34,2%. Il credito non è mai stato veramente in discussione ed era sostenuto all’unanimità dal parlamento retico, ma la votazione si è resa necessaria poiché tale modifica sottostava a referendum obbligatorio. Sempre nei Grigioni, ma a livello comunale, i cittadini di Davos hanno respinto con il 61,3% di «no» il diritto di voto agli stranieri residenti nella cittadina da almeno cinque anni. La partecipazione in questo caso ha raggiunto poco più del 43%. A livello grigionese sono 29, su un totale di 105, i comuni che concedono il diritto di voto agli stranieri.

Basilea Città: dal 2050 via le auto inquinanti dalla città

Solo le vetture meno inquinanti e le auto in car-sharing potranno circolare sulle strade di Basilea Città a partire dal 2050. Lo prevede un controprogetto ad un’iniziativa in favore delle automobili approvato oggi in votazione. L’iniziativa che intendeva favorire l’uso delle automobili è stata chiaramente respinta dal 65,2% dei votanti. Il controprogetto elaborato dal Gran consiglio, che mira invece a limitare il traffico automobilistico, è stato approvato dal 53,5% dei votanti. L’affluenza ha raggiunto il 49,8%. Nella città-cantone, il 57,7% dei votanti ha inoltre bocciato un’iniziativa intitolata «parcheggi per tutti». Il testo esigeva che il Cantone mantenesse un numero sufficiente di posti auto, con la sostituzione ogni posteggio rimosso entro un raggio di 200 metri.

Vaud: Christelle Luisier eletta al Consiglio di Stato

Tutto come previsto nel canton Vaud: la PLR Christelle Luisier prenderà il posto al Consiglio di Stato lasciato vacante dalla collega di partito Jacqueline de Quattro, eletta al Consiglio nazionale. Un secondo turno non sarà necessario, poiché la liberale-radicale ha ottenuto il 55,95% dei voti. La 45enne sindaca di Payerne era fin da subito sembrata la grande favorita per queste elezioni suppletive. Luisier si è dichiarata «contenta»: «Provo un sentimento di gioia e responsabilità», ha detto all’agenzia Keystone-ATS dopo la diffusione dei primi risultati. Decisamente notevole ad ogni modo anche il risultato della sfidante più atipica, la 19enne Juliette Vernier, designata dal movimento Sciopero del clima tramite un’estrazione a sorte effettuata fra sette interessati. La giovane ecologista ha raccolto un onorevole 22,99%. La stessa Luisier ha lodato la prestazione di Vernier: «Per me non si tratta di una sorpresa, me l’aspettavo». La campagna «collettiva e tematica» degli ecologisti «è un grande segnale per tutti i partiti e gli eletti», ha sottolineato. Il tema climatico sarà sicuramente parte della sua agenda, ha aggiunto. Il movimento Sciopero del clima si è dal canto suo detto felice dei voti raccolti, anche se l’obiettivo non era di tipo numerico. «È soprattutto la campagna a essere stata interessante per noi», ha detto a Keystone-ATS un portavoce. Gli ecologisti si dicono fieri di aver «riunito le persone sotto una stessa bandiera», che si basa su un’ecologia radicale e una rottura con il sistema. Fra gli altri candidati, l’indipendente Guillaume «Toto» Morand - che si è detto dispiaciuto per la bassa affluenza (31,87%) - ha ottenuto l’11,69%, mentre Jean-Marc Vandel del Partito pirata si è fermato al 5,16%.

