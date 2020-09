Fino a domenica saranno anche possibili interruzioni temporanee al transito delle statali 26 della Valle d’Aosta e 27 del Gran San Bernardo a causa delle abbondanti nevicate previste nella regione. Lo comunica oggi l’Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) in una nota. La società italiana precisa di essersi coordinata con «i gestori francesi e svizzeri delle tratte oltre confine di Stato» prima di decidere questa misura. «L’eventuale provvedimento - prosegue l’Anas - di interdizione al traffico dei valichi potrà essere preso in via precauzionale a tutela della circolazione previo monitoraggio continuo della percorribilità delle statali in quota e in accordo con il rispettivo Gestore di confine che chiuderà al transito il tracciato in gestione».