Dall’ETH un apparecchio per estrarre l’acqua dall’aria

Ricercatori del Politecnico di Zurigo (ETH) hanno sviluppato un apparecchio che estrae acqua dall’aria circostante senza apporto energetico. Sarà utilizzabile in particolare nelle regioni vicino al mare dove l’umidità è sufficiente, secondo il lavoro pubblicato su Science Advances.

Mezzo miliardo di persone nel mondo vive in luoghi con mancanza d’acqua. L’atmosfera è però un enorme serbatoio idrico, scrive oggi l’ETH in un comunicato.

La squadra di Iwan Hächler, del Laboratorio di termodinamica, ha sviluppato un vetro capace di raffreddarsi senza consumare energia e sul quale l’umidità dell’aria si condensa prima di cadere in un recipiente. Test condotti sul tetto dell’Alta scuola in condizioni ideali - poco vento, poco sole e molta umidità - hanno permesso di raccogliere mezzo decilitro d’acqua all’ora per metro quadrato.