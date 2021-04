Fallimento della missione, situazione senza speranza, accordo improbabile: così si sono espressi alcuni giornali svizzero tedeschi nel commentare l’incontro tra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sull’accordo quadro istituzionale (qui l’editoriale del CdT).

Il Consiglio federale dovrebbe essere onesto e ammettere il fallimento scrive la «Neue Zürcher Zeitung». «Dopo anni di negoziati, si rafforzano i segnali secondo cui la Svizzera e l’UE non trovano un’intesa sull’accordo quadro. La visita di Parmelin a Bruxelles ha reso chiaro quanto grandi siano ancora le differenze (...). In teoria è immaginabile un ultimo tentativo di salvataggio. Ma sarebbe un’inversione a U se l’UE si muovesse sulla direttiva sulla cittadinanza europea e sulla protezione dei salari dopo la visita di Parmelin. Il Consiglio federale non deve illudersi dopo il fallimento della missione di Parmelin: Dovrebbe essere onesto e smettere di prendere tempo con l’UE. Le richieste di Berna restano manifestamente inaccettabili per Bruxelles».

Il portale online «Watson» scrive che una svolta non è in vista. Il Consiglio federale deve finalmente mettere le carte in tavola. «Ci si chiede davvero come dovrebbe apparire una svolta. I miracoli accadono sempre, ma da un punto di vista molto concreto la situazione è senza speranza. L’auto è bloccata nel fango, anche all’interno della Svizzera i fronti sono totalmente irrigiditi. Ma al Consiglio federale manca il coraggio di fare chiarezza. La relazione con il nostro più grande partner commerciale, che è più vicino a noi linguisticamente, culturalmente e politicamente di qualsiasi altra parte del mondo, è troppo importante (...). Così il Consiglio federale sta ancora cercando di cavarsela in qualche modo. Si dice che stia esaminando alternative ‘da molto tempo’ nel caso in cui non si raggiunga un’intesa con l’UE sull’accordo istituzionale. (...). Se questo è vero, il Consiglio federale deve smettere di giocare a nascondino e presentare un prospetto di tutte le alternative, ‘dall’azione isolata’ alla piena adesione. Allora si saprebbe nero su bianco cosa succede. In effetti, questo sarebbe dovuto accadere molto tempo fa».

Il «Tages-Anzeiger» scrive che l’incontro ha fatto chiarezza: «Da questo accordo quadro, che avrebbe dovuto portare le nostre relazioni con l’Europa in una nuova era, non risulterà nulla (...). I negoziati non sono ufficialmente finiti. Ma dopo l’incontro tra Parmelin e von der Leyen un accordo è più improbabile che mai.»

«La rotta di collisione del nostro governo ha almeno un vantaggio: che ora è chiaramente riconoscibile come tale. Il compito ora è quello di prepararsi all’impatto (...). Recentemente, voci di peso del mondo economico hanno spiegato in modo plausibile perché, secondo loro, è necessario un accordo quadro. Il Consiglio federale deve ora spiegare loro quale è la sua strategia in caso di fallimento - come possiamo trovare una nuova base con l’UE e perché vale ancora la pena investire in Svizzera nonostante l’incertezza giuridica. Qui è necessaria una comunicazione chiara, comprensibile e senza fronzoli, perché una cosa è certa: dopo la prevedibile rottura dei negoziati, non ci aspettano tempi confortevoli».

