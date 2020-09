Tutti i risultati definitivi delle votazioni odierne.

No all’iniziativa per un’immigrazione moderata

Niente Brexit in salsa elvetica: il popolo svizzero ha oggi respinto con il 61,7% dei no l’iniziativa UDC per un’immigrazione moderata, che avrebbe portato alla revoca della libera circolazione con l’Ue, mettendo in forse la via bilaterale del paese. A favore si è schierato solo un pugno di cantoni, fra cui un Ticino assai meno convinto che in altre analoghe occasioni. L’esito finale è impietoso: i sì sono stati 1’233’320, i no 1’985’885 (i dati sono quelli provvisori della Confederazione e differiscono lievemente da quelli sin qui calcolati sommando le informazioni comunicate dalle cancellerie cantonali) e a livello di cantoni la partita è terminata a 22 a 4. La partecipazione è stata del 59,4%.

Sì al congedo paternità

Dieci giorni a disposizione dei futuri padri: senza sorprese, gli Svizzeri hanno approvato oggi a larga maggioranza l’introduzione di un congedo paternità pagato di due settimane. Con il «sì» del popolo (60,34%), delineatosi sin dalle prime proiezioni dell’Istituto demoscopico Gfs.Bern per conto della SSR, la Svizzera non sarà più l’unico Paese d’Europa a non avere né un congedo paternità né uno parentale.

No alle deduzioni per i figli

Chiara sconfitta per il testo volto a concedere maggiori deduzioni fiscali per i figli. I «no» hanno trionfato con il 63,24%. La partecipazione si è attestata al 58,52%

In alcuni luoghi, come a Ginevra, il risultato è stato comunque favorevole, con 50,05% di «sì». Stesso discorso per il Ticino, dove i fautori hanno avuto la meglio con il 52,1%, con un tasso di partecipazione del 60,18%. Nei Grigioni la bocciatura è arrivata con il 63,56% dei voti e una partecipazione del 60,37%.

No alla Legge sulla caccia

Dopo un pomeriggio degno di un thriller, la modifica della legge sulla caccia è stata bocciata alle urne, precisamente con il 51,93% di oppositori. La partecipazione si è attestata al 58,65%.

Sia in Ticino che nei Grigioni il testo è stato accettato, rispettivamente con il 51,45% (partecipazione al 60,25%) e il 67,3% (partecipazione al 61,99%) dei voti. Non è però bastato, con chiari «no» che sono arrivati dai grandi centri urbani, come a Basilea Città (63,90%), Ginevra (63,06%), Berna (60,30%) e Zurigo (58.63%).

Sì agli aerei da combattimento

I velivoli da combattimento superano per un soffio la contraerea del popolo svizzero: il 50,1% dei votanti ha accettato di spendere 6 miliardi di franchi per rinnovare la flotta a disposizione dell’aeronautica. La differenza fra i sì è i no è stata di solo circa 8000 schede.

Contrariamente a quanto indicato dai sondaggi della vigilia, che davano il sì abbastanza solido (58%), il risultato è stato in bilico tutto il giorno e l’esito finale è giunto solo dopo le 17.00. Il decreto federale è stato approvato da 1’605’700 persone, i no sono stati 1’597’030.

I risultati in cifre

Risultati ticinesi

Iniziativa per un’immigrazione moderata: Sì 53,14% - No 46,86%

Legge sulla caccia: Sì 51,45% - No 48,55%

Deduzioni per i figli: Sì 52,12% - No 47,88%

Congedo paternità: Sì 67,27% - No 32,73%

Nuovi aerei da combattimento: Sì 47,18% - No 52,82%

Risultati nazionali

Iniziativa per un’immigrazione moderata: Sì 38,29% - No 61,71%

Legge sulla caccia: Sì 48,07% - No 51,93%

Deduzioni per i figli: Sì 36,76% - No 63,24%

Congedo paternità: Sì 60,34% - No 39,66%

Nuovi aerei da combattimento: Sì 50,14% - No 49,86%

