Brutta serata quella di ieri per l’ex delegato per la COVID-19 dell’UFSP Daniel Koch. L’ex «Mister COVID» ha infatti dovuto abbandonare in anticipo una conferenza presso il Grossmünster di Zurigo a causa di alcuni contestatori che lo hanno criticato con tanto di urla e schiamazzi. Koch era ospite dal pastore Christoph Sigristed ed è stato apertamente criticato mentre stava parlando della gestione della pandemia. Secondo il Blick, Koch ha inizialmente discusso educatamente con il gruppo di scettici del coronavirus, ma ha poi abbandonato la sala dopo che sono volate accuse dai toni sempre più accesi. L’ex delegato dell’UFSP non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai media su quanto accaduto.