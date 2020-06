Il Consiglio federale, in diretta da Berna, ha indetto per questa mattina alle 9 una nuova conferenza stampa per informare la stampa sulla nuova nomina del delegato del Consiglio federale alla trasformazione digitale, nonché per la governance e la gestione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Le sfide della trasformazione digitale e i grandi progetti TIC sono per l’Esecutivo altamente prioritari. Per questo motivo, all’inizio di aprile era giunto alla conclusione che per la buona riuscita della trasformazione digitale era necessario modificare l’attuale struttura organizzativa. Presenti all’incontro con i media Walter Thurnherr , cancelliere della Confederazione e delegato designato del Consiglio federale alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC e André Simonazzi , vicecancelliere e portavoce del Consiglio federale.

Il Consiglio federale ha nominato Daniel Markwalder, 45 anni, capo del Settore «Trasformazione digitale e governance delle TIC (TDT)». Il nuovo centro di competenze della Confederazione per la trasformazione digitale sarà operativo dal 1. gennaio 2021. Daniel Markwalder è attualmente segretario generale supplente del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Entrerà in funzione il 1. gennaio 2021 e nel frattempo accompagnerà i lavori di costituzione della nuova unità che competono alla Cancelleria federale.

Il 3 aprile il Consiglio federale ha adottato la decisione di principio di organizzare in modo nuovo la trasformazione digitale e la governance delle TIC con l’obiettivo di sviluppare quest’ultima istituendo un centro di competenze per la trasformazione digitale dell’Amministrazione federale. Il 19 giugno 2020 ha concretizzato la nuova organizzazione e, in particolare, ha deciso l’aggregazione amministrativa del nuovo settore. Il delegato, nominato dal Consiglio federale, sottostà alle istruzioni del Cancelliere della Confederazione. La nuova unità organizzativa (TDT), concepita come settore della Cancelleria federale, garantirà una migliore integrazione dei processi aziendali all’interno dell’Amministrazione federale, un migliore utilizzo dei dati e un impiego più efficiente ed economico delle applicazioni e delle tecnologie TIC. A tal fine, il TDT potrà emanare direttive, avviare progetti propri nell’ambito della digitalizzazione o sostenere progetti di dipartimenti e uffici. Garantirà una visione interdipartimentale dei progetti, delle risorse e dei servizi amministrativi della trasformazione digitale e delle TIC nell’Amministrazione federale.

Il Settore TDT svolgerà la funzione di stato maggiore della nuova delegazione del Consiglio federale «Trasformazione digitale e governance delle TIC» e lavorerà in stretta collaborazione con la Conferenza dei segretari generali (CSG). La CSG sosterrà la Cancelleria federale nel coordinamento sovradipartimentale e nell’appianamento delle divergenze. La nuova organiz-zazione non costituisce una centralizzazione: i dipartimenti e gli uffici rimangono i più impor-tanti attori della digitalizzazione nelle rispettive aree tematiche di competenza.

Le prossime tappe della nuova organizzazione

Nell’autunno del 2020 la Cancelleria federale proporrà al Consiglio federale di istituire e adeguare le basi legali necessarie per l’attuazione del nuovo modello di governance. A partire dal 1. gennaio 2021 il Settore TDT dovrà assumere in particolare i compiti centrali dell’attuale Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC), che sarà sciolto. I collaboratori dell’ODIC saranno integrati nel Settore TDT; non sono previsti tagli di posti di lavoro. Il TDT sarà rafforzato da parti della Direzione operativa «Svizzera digitale» dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e dall’attuale servizio specializzato GEVER Confederazione della Cancelleria federale. Dopo l’entrata in servizio, il 1. gennaio 2021, inizierà una fase di trasformazione con l’obiettivo di allineare il Settore TDT ai suoi nuovi compiti.