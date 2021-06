(Aggiornato alle 14.04) Il maltempo degli ultimi giorni, con chicchi di grandine grandi come palline da golf, ha provocato importanti danni in Svizzera, che ammonterebbero a svariate decine di milioni di franchi.

L’assicurazione Grandine Svizzera, che si occupa in particolare dell’agricoltura, ha ricevuto da venerdì a ieri 2500 segnalazioni per danni stimati a 18 milioni di franchi. Colpiti sono in particolare i frutteti e le piantagioni di tabacco.

Per la perturbazione di domenica l’assicuratore Alliance Suisse parla di 3000 segnalazioni di danni per una spesa totale fra gli 8 e i 10 milioni, in particolare a Berna, Friburgo e nella Svizzera centrale. A questo si aggiungono anche i danni provocati ieri, di nuovo nella Svizzera centrale, oltre che nel Giura. Si parla in questo caso di 4000 segnalazioni per 10/12 milioni di franchi, soprattutto a causa di allagamenti.