I violenti nubifragi che si sono abbattuti su alcune regioni della Svizzera dallo scorso fine settimana hanno provocato danni per almeno 260 milioni di franchi. Le segnalazioni giunte alle compagnie assicurative sono diverse migliaia, molte più degli scorsi anni.

La parte del leone, secondo un’indagine condotta dall’agenzia Keystone-ATS, la fanno i danni ai veicoli - ammaccature da grandine o vetture trascinate dalle acque in piena - e quelli agli edifici. Tutti gli assicuratori interpellati hanno concordato che è assai insolito che vi siano danni da maltempo in così tanti giorni consecutivi.

Secondo le prime stime La Mobiliare - alla quale sono giunti oltre 10mila annunci di sinistro - si aspetta perdite complessive di circa 100 milioni di franchi, ma la cifra potrebbe anche ben presto raddoppiare. Si tratta, ha indicato la compagnia, di un’entità dei danni eccezionalmente alta, che non si avvicina però ancora all’annata record 2005, quando la sola Mobiliare aveva versato fino a 500 milioni di franchi.

Dal canto suo Allianz Suisse si aspetta circa 10mila richieste di risarcimento, per un totale complessivo di 32 milioni di franchi di danni, 26 dei quali nella Svizzera occidentale, particolarmente colpita dal maltempo. Per l’assicuratore i nubifragi di questa settimana sono sicuramente i più gravi dal 2013.

Axa calcola che fino a mercoledì compreso i casi segnalati siano circa 16.500, la maggior parte dei quali riguardanti danni da grandine alle automobili o danni alla mobilia domestica e agli edifici nei cantoni che non hanno un’assicurazione cantonale degli edifici. Secondo la compagnia assicurativa, le richieste di risarcimento dovrebbero raggiungere entro fine settimana i 65 milioni di franchi.

Generali infine, ha finora ricevuto 1500 segnalazioni di sinistro, per un danno complessivo di circa 6 milioni di franchi. Cifre che potrebbero però aumentare ulteriormente nei prossimi giorni se la furia degli elementi tornasse a scatenarsi.

L’assicurazione Grandine Svizzera, che si occupa in particolare dell’agricoltura, si aspetta dal canto suo oltre mille segnalazioni supplementari dopo le tempeste degli scorsi tre giorni. I risarcimenti ammonteranno circa a 6 milioni di franchi. In totale, l’assicuratore prevede che dal 18 giugno saranno presentate più di 3’500 notifiche di danni, con pagamenti di compensazione per le colture assicurate che ammontano a circa 24 milioni.