La carriera di Rochebin alla RTS è iniziata nel 1995. Dopo le vacanze estive lavorerà per il gruppo TF1 a Parigi, ha comunicato questa sera RTS. Lì avrà l’opportunità di condurre interviste quotidiane e - come svizzero - di agire come «osservatore dall’esterno», ha detto Rochebin citato nel comunicato.