Il numero di nuove infezioni da coronavirus e di ricoveri ospedalieri in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein è sceso la settimana scorsa rispetto a sette giorni prima. Il numero dei morti è invece leggermente aumentato passando da 33 a 37. È quanto emerge dal rapporto settimanale dell’Ufficio federale della sanità (UFSP).

Nel periodo tra il 20 e il 26 settembre - 38. settimana - all’UFSP sono stati dichiarati complessivamente 9340 casi di coronavirus confermati in laboratorio, in calo del 27% rispetto alla settimana precedente, quando ne erano stati registrati 12’741.

L’incidenza alla settimana per 100’000 abitanti nei Cantoni ha oscillato tra i 40 in Ticino e i 330 a Uri. Nei Grigioni l’incidenza è stata di 83.

Quanto ai ricoveri finora ne sono stati dichiarati 227 in relazione a un’infezione da SARS-CoV-2 confermata in laboratorio, contro i 272 della settimana precedente. Il numero di ricoveri nella settimana in rassegna è diminuito rispetto a quello di sette giorni prima nonostante le dichiarazioni tardive attese. Sempre tra il 20 e il 26 settembre è diminuito anche il numero medio di pazienti ricoverati in un reparto di cure intense: sceso del 14% a 229 rispetto ai 265 di sette giorni prima.

Nella 38. settimana sono invece aumentati i morti per COVID-19: 37 contro i 33 della settimana precedente.

Per quanto riguarda i test nel periodo in rassegna ne sono stati effettuati 257’852 (49% PCR e 51% test antigenici rapidi), un numero simile a quello della settimana precedente (266 493). La percentuale dei positivi a test PCR è diminuita passando dal 9,4% della settimana precedente al 7,5 % della settimana in rassegna, quella dei test antigenici rapidi è passata dall’1,3% all’1 %.

Dalla 26. settimana del 2021 la variante Delta è la più comune del virus e per questo motivo non è più classificata come variante preoccupante in Svizzera e nel Liechtenstein da metà agosto 2021.

©CdT.ch - Riproduzione riservata