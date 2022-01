Un giovane friburghese scomparso dalla serata di sabato è stato trovato morto ieri sera in prossimità di un parcheggio pubblico ad Adelboden (BE), località teatro delle gare del week-end valide per la Coppa del mondo di sci maschile. Un’inchiesta è stata aperta per determinare le circostanze del decesso, ma si può già escludere l’intervento di terzi.

La vittima, un 20.enne, si era recato con degli amici ad Adelboden per seguire come spettatore il gigante di sabato. «Al ritorno, era in ritardo per prendere il bus e ha avvisato uno dei compagni per telefono. Lo hanno aspettato, ma non è mai arrivato», ha spiegato il padre al giornale «La Liberté». I successivi tentativi di mettersi in contatto con lui sono falliti.