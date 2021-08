Davanti a Palazzo federale in sostegno agli afghani

Circa 400 persone hanno partecipato nel tardo pomeriggio di oggi davanti a Palazzo federale a Berna a una manifestazione contro i talebani. I dimostranti hanno scandito in particolare gli slogan seguenti: «Abbasso i talebani» e «Non vogliamo la sharia».

Il raduno era stato organizzato da un gruppo di afghani in esilio chiamato «La mia vita in Svizzera» e dalla Rete di solidarietà con i migranti con sede a Berna. La città federale aveva autorizzato la manifestazione, ritenendola un raduno spontaneo.

La Rete di solidarietà con i migranti ha pure chiesto soluzioni a lungo termine per gli afghani che vivono in Svizzera ai quali è stato negato l’asilo. Mortaza Shahed ha sottolineato che nessuno in Afghanistan ha fiducia nei talebani e che nei prossimi mesi mostreranno il loro vero volto.