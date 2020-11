In collaborazione con l’UPI, Ufficio prevenzione infortuni, DECATHLON richiama la longe da via ferrata «Vitalink» della marca «Simond» causa pericolo di caduta. I clienti otterranno il rimborso del prezzo d’acquisto.

Non si può escludere che il dito del moschettone non si chiuda correttamente, con un conseguente pericolo di caduta.

Il richiamo riguarda la longe da via ferrata «Vitalink» della marca «Simond» con il codice modello 8544069 e il codice articolo 2717143: v. foto allegata del prodotto in questione.

Queste longe da via ferrata sono state vendute da DECATHLON tra il 20 giugno e il 2 novembre 2020.

Come devono comportarsi i consumatori?

I consumatori in possesso di una longe da via ferrata «Vitalink» della marca «Simond» sono invitati a non utilizzarla più e a riportarla al negozio DECATHLON più vicino, dove otterranno il rimborso del prezzo d’acquisto.