Più di 48.500 spedizioni di medicinali illegali sono state sequestrate durante una settimana internazionale di azione coordinata dall’Interpol e da altre organizzazioni. Il numero di medicinali ordinati via Internet e importati illegalmente in Svizzera è in leggera diminuzione.

Le offerte sui mercati online e attraverso i canali dei social media continuano ad aumentare. Secondo Swissmedic, ciò significa che anche le attività criminali su Internet sono in aumento. L’acquisto di preparati illegali da fonti dubbie non è solo un pericolo per la salute, ma comporta anche il rischio di essere truffati, in quanto la merce pagata non arriva mai.