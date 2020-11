Un rapporto interno dello Stato maggiore dell’esercito svizzero elenca decine di punti deboli dopo aver testato i carri armati con mortai. Lo indica la «NZZ am Sonntag». Ad esempio, il sistema d’arma, che è stato acquistato per 400 milioni di franchi svizzeri ed è composto da 32 veicoli e cannoni, non è stato ancora testato con neve e pioggia, come ha riferito la «NZZ am Sonntag». Armasuisse, l’Ufficio federale dell’armamento, non ha ancora concesso l’autorizzazione perché non è disponibile una copertura adeguata per i tubi. Gli autori del rapporto scrivono anche che l’acqua sta entrando nei veicoli e che il fucile è ben lungi dal coprire il necessario settore efficace a 360 gradi.