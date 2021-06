(Ultimo aggiornamento: 21:40) - Il Consiglio federale vuole acquistare 36 aerei da combattimento «assolutamente sovradimensionati» per più di 5 miliardi di franchi, sostiene il Gruppo per una Svizzera senza Esercito (GSsE) reagendo alla scelta del F-35A del costruttore americano Lockheed Martin. Come già preannunciato la decisione sarà combattuta con un’iniziativa popolare.

La scelta del Consiglio federale è stata accolta positivamente dagli esponenti delle Forze armate rossocrociate. «Nel complesso siamo soddisfatti di fronte a una decisione che indica chiaramente in che direzione operativa si vuole andare», afferma il maggiore Julien Schumacher, presidente della sezione romanda della Società degli ufficiali delle forze aeree (AVIA). Tutti i modelli in lizza, prosegue il nostro interlocutore, «sono assolutamente adatti a operare nei cieli svizzeri». Che cosa distingue l’F-35 dagli altri concorrenti? Risposta: «L’aereo dispone di nuovi sistemi, estremamente efficienti e totalmente interconnessi. È dunque in grado di scambiare una notevole quantità di informazioni sia con il pilota sia con le stazioni radar a terra ». Il fatto di essere un jet tecnologicamente all’avanguardia ha però un suo prezzo, ossia un elevato costo operativo: un’ora di volo costa infatti dai 55 ai 60 mila franchi: molto di più rispetto ai concorrenti europei. «Ciò potrebbe portare a contenere i costi in alcuni ambiti delle Forze armate. È una questione aperta: come ufficiali delle Forze aeree vorremmo che le forze terresti restassero pienamente operative, e prossimamente analizzeremo il dossier per capire eventuali ripercussioni». Ma in ogni caso c’è ottimismo: «Va detto che il costo dell’F-35A è di circa 2 miliardi di franchi inferiore rispetto agli altri candidati: ciò significa che, verosimilmente, rimarranno più fondi a disposizione per le forze di terra». Ma la scelta di un aereo americano non ci renderà eccessivamente dipendenti dagli Stati Uniti, ad esempio per le forniture di pezzi di ricambio? «Ritengo di no. L’accordo con Lockheed include un pacchetto di ricambi per sei mesi. Inoltre, la nostra industria potrà produrre direttamente questo tipo di componenti».

«Si mostra coraggio»

Quella del Consiglio federale è una scelta che «dimostra coraggio e leadership», commenta il presidente della Società svizzera degli ufficiali Stefan Holenstein. Il Governo «non si è lasciato limitare dagli oppositori», che in agosto come preannunciato vogliono lanciare un’iniziativa per fare in modo che la Confederazione non possa effettivamente acquistare l’aereo americano. Si tratta degli stessi avversari dietro al referendum fallito di misura nel settembre 2020: il Gruppo per una Svizzera senza esercito, il PS e i Verdi , che raccolsero il 49,9% di «no». Il popolo a ogni modo, ricorda Holenstein, ha votato sulla somma massima da spendere, lasciando al Governo la scelta del modello e la quantità. Gli iniziativisti «stanno prendendo in giro il popolo», aggiunge Holenstein. E conclude sottolineando il fatto che, se si andasse nuovamente alle urne e i votanti si esprimessero contrari all’acquisto dell’F-35, evidentemente i primi fornimenti (di un altro modello di jet), previsti per il 2025, subirebbero ritardo. Gli attuali aerei, che dovrebbero andare in pensione nel 2030, «potrebbero venire usati 2-3 anni in più, ma non 10 come affermano gli oppositori».

«L’F-35A è un bombardiere di lusso sovradimensionato che è completamente inadatto a compiti di polizia aerea e, secondo i rapporti del suo produttore negli Stati Uniti, avrà costi di manutenzione esorbitanti per tutta la sua vita di servizio», afferma la consigliera nazionale Priska Seiler Graf (PS/ZH), citata in una nota. Benché il Governo abbia tranquillizzato sulla questione della sovranità dei dati raccolti ed emessi dai velivoli, per la socialista «ci sono grandi preoccupazioni» sulla sicurezza dei dati: «Il Pentagono sarebbe sempre in volo con noi». Dal punto di vista della neutralità, questo è estremamente problematico». La decisione per un bombardiere statunitense, scrive il PS, è anche un nuovo affronto ai membri dell’alleanza di sicurezza comune europea.

Delusione tedesca e francese

Le prime reazioni dall’estero in effetti non si sono fatte attendere a lungo. L’ambasciata tedesca a Berna in un comunicato ha scritto: «Evidentemente sono state prese in considerazione solo le valutazioni tecnico-militari delle offerte. Questo ci dispiace molto». A più media a Parigi il Segretario di Stato francese per gli affari europei, Clement Beaune, ha detto: «La Svizzera sceglie di voltare la schiena all’Europa».

E, tornando sul fronte interno, mentre per l’UDC l’acquisto di nuovi aerei da combattimento rappresenta un «investimento per la sicurezza, utile a lungo termine», i Verdi liberali fanno sapere che esamineranno la scelta con occhio critico.

