(Aggiornato alle 19.30) - L’UDC è «inorridita» dalla «mancanza di coraggio» del Consiglio federale in merito alla strategia di deconfinamento che ha presentato oggi. I «piccolissimi passi» previsti dal governo non permettono in alcun modo di risollevare le sorti dell’economia. In un comunicato diramato nel pomeriggio, il partito chiede dunque all’esecutivo federale di adottare misure che permettano di rilanciare effettivamente la ripresa. Per i democentristi si tratta di sviluppare test sierologici, di procurarsi maschere protettive e di promuovere applicazioni mobili (app) che consentano un tracciamento dei contatti. Ogni giorno in più di isolamento costa all’economia svizzera centinaia di milioni di franchi, deplora l’UDC. Inoltre, la mancanza di posti di lavoro e di prospettive aggrava i problemi psicologici e sociali della popolazione.

Usam: «Decisione inaccettabile»

Per l’economia e la destra il governo avrebbe potuto avanzare un po’ più spedito nella fase di riapertura. È importante che l’alleggerimento delle attuali restrizioni avvenga in rapide successioni, scrive ad esempio economiesuisse, l’associazione che fa gli interessi della grandi imprese, in una nota. Non è ad esempio condivisibile che il commercio al dettaglio riapra solo l’11 maggio. La critica principale mossa dall’Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), che rappresenta le piccole e medie imprese, concerne questo stesso settore. È inaccettabile che il Consiglio federale abbia deciso di far riaprire i grandi commercianti, mantenendo chiusi negozi, botteghe e servizi di dimensioni più modeste. Nel commercio al dettaglio molte attività hanno dimostrato che potrebbero riaprire rispettando le norme di sicurezza, si legge in un comunicato.

PPD: «Procedere con prudenza»

Da parte sua, il PPD nazionale è invece favorevole alla strategia di deconfinamento graduale presentata oggi, non fosse altro che per il fatto di costituire una bussola per economia e società. Il partito desidera tornare alla normalità il più rapidamente possibile, ma è consapevole che si debba procedere con prudenza. La priorità assoluta deve essere la salute della popolazione. Tuttavia, per le piccole e medie imprese in grado di rispettare le norme sulla cosiddetta distanza sociale e sull’igiene la prospettiva di una ripresa veloce è essenziale, indica una nota diramata nel pomeriggio. I popolari democratici si compiacciono del fatto che ora anche gli indipendenti indirettamente toccati dalla crisi ricevano un sostegno finanziario. Il partito ritiene inoltre importante che gli ospedali possano tornare, dal 27 aprile, a operare senza le restrizioni a cui sono stati sottoposti finora. Il 21 marzo in effetti il Consiglio federale aveva deciso che potevano ancora essere effettuati soltanto interventi urgenti.

PS: «Il rischio non è lo stesso in tutti i settori»

Il PS accoglie con favore il deconfinamento graduale nella forma presentata dal Consiglio federale. La strategia tiene giustamente conto del fatto che «il rischio non è lo stesso in tutti i settori», ha detto il capogruppo alle Camere federali e consigliere nazionale Roger Nordmann, interpellato da Keystone-ATS. «Tuttavia, dobbiamo rimanere molto disciplinati nelle prossime due settimane», ha aggiunto il vodese. Una seconda ondata di infezioni sarebbe una catastrofe. Nordmann ha anche manifestato la soddisfazione del PS per le decisioni relative agli indipendenti e ai lavoratori appartenenti a gruppi a rischio, i cui redditi risentono in modo sensibile dell’attuale crisi sanitaria.

PLR: «Finalmente una strategia di uscita»

Soddisfatto di vedere «finalmente una chiara strategia di uscita», il PLR sostiene i piani di deconfinamento graduale del Consiglio federale, che entreranno in vigore il 27 aprile. A tale data, ritiene essenziale che le misure di allentamento delle restrizioni attuali siano analizzate e commentate in modo trasparente. Resta inoltre necessaria una strategia a lungo termine per rilanciare l’economia, si legge in un comunicato diramato nel pomeriggio. I liberali radicali accolgono con particolare favore il fatto che gli ospedali e gli ambulatori medici dal 27 aprile possano tornare a praticare interventi non urgenti e che nelle scuole dell’obbligo riprenderanno presto le lezioni. Il partito vede positivamente anche la graduale riapertura dei negozi, così come il sostegno finanziario che sarà concesso ai lavoratori indipendenti indirettamente colpiti dalla crisi.

