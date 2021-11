Sei donne sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, oggi pomeriggio a causa del crollo di alcune decorazioni natalizie dal tetto del centro commerciale «Mythen Center» a Ibach, frazione di Svitto.

In serata, un comunicato della polizia cantonale svittese ha precisato che le decorazioni sono crollate da un’altezza di circa dieci metri e che le sei ferite erano tutte donne. Le cause dell’incidente non sono al momento note.