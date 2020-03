Banche e aziende svizzere che vengono sanzionate all’estero potranno in taluni casi dedurre le multe dalle imposte. Il Consiglio nazionale si è allineato oggi - con 108 voti contro 86 - a una proposta in tal senso degli Stati, eliminando l’ultima divergenza che ancora opponeva le due Camere. Il dossier è pronto per le votazioni finali.