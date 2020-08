Una truffa da 370 milioni di franchi: così un comitato liberale, con rappresentanti del PLR, PVL e Giovani Verdi liberali, ha definito oggi in una conferenza stampa a Berna la proposta di un aumento generale delle deduzioni fiscali per i figli sulla quale il popolo sarà chiamato ad esprimersi il 27 settembre nell’ambito della votazione sulla modifica della legge sull’imposta diretta.

Ad essere contestata non è la deduzione fino a 25’000 franchi per figlio delle spese per la cura dei figli da parte di terzi invece dei 10’100 franchi attuali, ma l’aumento della deduzione generale per i figli da 6’500 a 10’000 franchi sul reddito imponibile, introdotto dal parlamento dopo un lungo braccio di ferro. Contro questo aspetto della riforma il PS, sostenuto dai Verdi e Verdi liberali, ha lanciato un referendum ritenendola una «agevolazione fiscale per genitori ricchi».