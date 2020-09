A giudicare dai sondaggi il tema è decisamente controverso. Il 27 settembre gli elettori dovranno decidere se aumentare dagli attuali 6.500 a 10.000 franchi la deduzione fiscale per i figli minorenni o in formazione. Lo sgravio, che riguarda solo l’imposta federale diretta (in Ticino la deduzione generale è di 11.100 franchi) era stato adottato un anno fa dal Parlamento dopo un lungo tira e molla. Il PS ha lanciato il referendum, sostenendo che a beneficiarne sono in massima parte i contribuenti benestanti e non il ceto medio. La riforma proposta inizialmente dal Consiglio federale prevedeva solo un’estensione della detrazione per la cura dei figli da parte di terzi. Adesso chi affida il proprio figlio (purché abbia meno di 14 anni) ad un asilo nido o ad una mamma diurna può dedurre un massimo...