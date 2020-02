«Democrazia per sorteggio?» è il titolo di Radar che andrà in onda mercoledì 19 febbraio alle 20.30 su TeleTicino. Si discuterà sull'esperimento effettuato a Sion in occasione della votazione dello scorso 9 febbraio sull'iniziativa «Più abitazioni a prezzi accessibili». Una ventina di cittadini sorteggiati tra gli aventi diritto di voto sono stati scelti per redigere un rapporto sintetico e neutrale sull'oggetto in votazione esplicitando tre argomenti a favore e tre contrari. Il progetto sostenuto dal Fondo svizzero per la ricerca scientifica è stato diretto da Nenad Stojanovic, professore dell'Università di Ginevra.