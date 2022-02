I fichi secchi della marca «Sunrose» (confezione da 500 g, 3.45.-,TMC: 31.12.2022) in vendita da Denner sono stati richiamati dal distributore SANFRUT AG. Nel prodotto sono stati rilevati livelli elevati di micotossine, che possono costituire un rischio per la salute. I clienti sono invitati a non consumare questo prodotto. Il prodotto può essere restituito in qualsiasi punto Denner, con il prezzo di vendita che sarà rimborsato.