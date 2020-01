La rapidità e la facilità - ci sono voluti solo dieci mesi - con cui sono state raccolte le firme, ha detto la consigliera agli Stati ticinese Marina Carobbio in occasione del deposito dell’iniziativa alla Cancelleria federale, evidenziano l’importanza del tema, che è «molto sentito in seno alla popolazione». Le famiglie consacrano in media il 14% del reddito a questa voce, ha proseguito l’ex presidente del Nazionale.

I premi, criticano i socialisti, costituiscono un onere elevato per chi dispone di risorse limitate. Carobbio ha evidenziato che a causa delle drastiche misure d’austerità attuate nei Cantoni i sussidi per la loro riduzione vengono tagliati sempre di più. In questo contesto, per la «senatrice» è «inaccettabile» che i dirigenti delle casse malati guadagnino fino a 800.000 franchi all’anno.

I socialisti non sono i soli a impegnarsi sul fronte dell’assicurazione malattia. Il PPD dall’ottobre del 2018 sta accumulando sottoscrizioni per la propria iniziativa popolare «Per premi più bassi - Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)». Il partito sta ancora decidendo quante firme in più avere come margine di sicurezza oltre le 100.000 necessarie e per questo non ha ancora stabilito una data per il deposito del testo.