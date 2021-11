Depressione post partum, una app per sostenere le madri

La nascita di un bimbo è un punto di svolta. Molte cose cambiano all’improvviso, e i genitori devono fare un enorme sforzo di adattamento. In questi momenti si è particolarmente vulnerabili. Complicazioni in gravidanza o legate al parto, ormoni in escandescenza, cambiamenti identitari, l’addio alla vita come la si conosceva prima, vecchi traumi che improvvisamente tornano a galla chiedendo di essere (ri)elaborati e un’immagine idealizzata della maternità, possono essere fra le cause di un male comune, curabile ma fortemente tabuizzato: la depressione post parto (DPP). Una app vuole aiutare le neomamme a individuarla. La sua creatrice, Sonali Mohanty Quantius, ex dirigente in ambito farmaceutico, sa di cosa parla: lei stessa ne ha sofferto dopo la nascita, negli Stati Uniti, dei suoi gemelli....