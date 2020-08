L’operatore viaggi DER Touristik Suisse sopprime circa 140 posti a tempo pieno su 810. Alla base della ristrutturazione vi è la crisi generata dalla pandemia Covid-19, si legge in una nota odierna del gruppo.

«In considerazione delle gravi conseguenze della pandemia di coronavirus sul settore del turismo, i marchi di DER Touristik Suisse stanno considerando, al termine della procedura di consultazione avviata oggi, di tagliare circa 140 posti e di ridurre così il numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno) di circa il 17%», recita il comunicato.

Il ridimensionamento dell’organico avverrà rinunciando alla sostituzione di determinati posti, attraverso pensionamenti regolari e anticipati, nonché riduzioni dei tassi di occupazione, ma anche ricorrendo a licenziamenti economici.

«Le restrizioni di viaggio a livello mondiale pongono sfide importanti che dobbiamo affrontare con decisione per garantire il futuro dei marchi di DER Touristik Suisse che sono stati risanati prima della pandemia», afferma, citato nel comunicato, il direttore generale Dieter Zümpel.

«Mi dispiace sinceramente che la riduzione su larga scala dei costi materiali sia accompagnata da misure importanti in termini di personale, ma sono essenziali per garantire il nostro futuro. Siamo consapevoli che questi licenziamenti saranno dolorosi per i dipendenti interessati. Elaboreremo un piano sociale e un’offerta di servizi di riorientamento della carriera per attenuare le conseguenze di queste decisioni», aggiunge Zümpel.

I tagli nell’organico non sono l’unico provvedimento deciso dalla direzione dell’operatore viaggi. Saranno riorganizzati vari ambiti e siti e ridotti i costi materiali, si legge nel comunicato. In particolare la rete di agenzie della filiale Kuoni sarà ridisegnata: ci saranno raggruppamenti di agenzie, l’apertura di altre filiali «shop in shop» e l’abbandono di alcuni siti.

Le decisioni sull’estensione e sulle agenzie coinvolte nonché sulla riorganizzazione di altri settori di DER Touristik Suisse dovrebbero essere prese entro la fine di settembre.

Zümpel aveva già annunciato una riduzione dei posti di lavoro in un’intervista alla stampa economica all’inizio di giugno.

DER Touristik Suisse non è la prima agenzia di viaggi ad annunciare tagli di posti di lavoro. All’inizio di luglio TUI ha comunicato la chiusura di otto filiali in Svizzera, che costerà 70 impieghi. Hotelplan dal canto suo già alla fine di giugno ha annunciato la riduzione di 170 posti di lavoro per l’insieme del Paese e la ristrutturazione delle attività in Romandia. Anche Globetrotter e Knecht Reisen stanno razionalizzando la loro rete di filiali e tagliando posti a causa della crisi del coronavirus.

©CdT.ch - Riproduzione riservata