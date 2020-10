Durante una manovra, poco dopo le 22.00, un convoglio si è scontrato contro un vagone merci fermo che, a causa dell’impatto, è uscito dai binari, indica in una nota odierna la polizia cantonale turgoviese. Il giovane operaio che si trovava sul luogo dell’incidente ha riportato ferite leggere ed è stato trasportato dai soccorsi all’ospedale, mentre il macchinista - un 42.enne - è rimasto illeso.

L’ammontare dei danni non è ancora stato stabilito, precisa la polizia, aggiungendo che sul posto sono intervenuti gli specialisti delle FFS per i lavori di sgombero, nonché il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) per chiarire la causa dell’incidente.