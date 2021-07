Banconote trattate con nitrato di argento hanno tradito un giovane 21.enne, praticante infermiere, che oltre ad accudire gli ospiti in una casa per anziani, ne approfittava per derubarli. Sulle mani del ladro, a causa di una reazione chimica, si sono formate delle macchie scure, ciò che ha messo gli investigatori sulla buona strada e convinto il tribunale del circolo di Andelfingen (ZH) ad infliggergli una pena pecuniaria.