Sabato mattina un detenuto è evaso dal carcere distrettuale di Meilen, nel canton Zurigo, ed è tuttora in fuga. L’uomo stava scontando una pena per furto.

Indagini sono in corso per stabilire le circostanze esatte della fuga, indica oggi in una nota il Dipartimento cantonale della giustizia zurighese. La polizia zurighese ha immediatamente emesso un mandato di cattura nei confronti dell’uomo.