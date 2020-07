Un detenuto pericoloso è evaso oggi dal reparto chiuso del Centro psichiatrico di Rheinau, a nord del canton Zurigo. L’uomo, cittadino marocchino di 33 anni condannato per reati sessuali, ha approfittato di una breve uscita autorizzata per fuggire a piedi verso le 8.30 del mattino.

L’evaso è un richiedente che si è visto respingere la domanda d’asilo e attende di essere espulso in Marocco. È considerato pericoloso e non ha una residenza fissa in Svizzera, ha reso noto la polizia cantonale.