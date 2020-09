La detenzione per motivi di sicurezza dei criminali pericolosi sarà nuovamente possibile. Dopo il Nazionale in giugno, oggi anche il Consiglio degli Stati ha approvato la pertinente revisione del Codice di procedura penale. Il dossier è pronto per le votazioni finali.

La modifica si è resa necessaria dopo una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), secondo cui la Svizzera non dispone di una base giuridica sufficiente per ordinare la detenzione per motivi di sicurezza. L’autorità indipendente che deve decidere quando un condannato è ritenuto troppo pericoloso per essere rilasciato non sempre riesce a farlo prima della fine della pena.

Tuttavia, finora il codice di procedura penale non conteneva alcuna disposizione esplicita in merito alla detenzione per motivi di sicurezza. A causa di una simile lacuna, i giudici di Strasburgo hanno condannato la Svizzera nel dicembre 2019.

Quella adottata oggi è solo una parte - quella più urgente - di una più ampia revisione del Codice di procedura penale. Questa contiene diverse richieste emerse dalla prassi, tra cui la restrizione dei diritti di partecipazione dell’imputato, l’applicazione rigorosa del principio della doppia istanza, l’interrogatorio cui è sottoposto l’imputato nella procedura del decreto d’accusa in caso di pene detentive da scontare e l’allestimento e la registrazione di profili del DNA per far luce su reati già commessi o futuri. Il dibattito al Nazionale è previsto nella sessione speciale di fine ottobre.

