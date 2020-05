Le aziende devono pagare ai dipendenti una quota dell’affitto se li fanno lavorare a domicilio. Lo ha stabilito il Tribunale federale in una sentenza del 23 aprile 2019, resa nota dalla SonntagsZeitung. Il caso si riferisce ad un collaboratore di una fiduciaria di Zurigo, che ha chiesto un indennizzo al datore di lavoro . La società ha fatto valere di non aver mai stipulato un accordo di compensazione con il dipendente, ma i giudici non hanno voluto sentir ragioni. Il fatto che il dipendente non abbia sostenuto costi aggiuntivi - come ad esempio l’affitto di una stanza in più - non è considerato un motivo per negare un risarcimento. Secondo la sentenza, la società è ora anche obbligata a pagare il risarcimento con effetto retroattivo al suo dipendente, che nel frattempo si è dimesso. I giudici hanno ritenuto giustificato un indennizzo mensile di 150 franchi.

Questa sentenza potrebbe avere conseguenze di ampia portata, visto che a causa dell’emergenza sanitaria molte persone sono state obbligate a lavorare da casa. Per Thomas Geiser, professore di diritto del lavoro all’Università di San Gallo, intervistato sempre dalla SonntagsZeitung, non è quindi impossibile che anche qui siano giunte altre richieste di risarcimento per l’affitto. I dipendenti avrebbero diritto a un compenso se fossero costretti a lavorare da casa. Coloro che lo hanno fatto su loro richiesta, invece, non ne avrebbero diritto. «Presumo che la compensazione dell’affitto diventerà una cosa ovvia nei prossimi anni, come avviene attualmente per gli abbonamenti generali per il trasporto pubblico o per le auto private, alcune delle quali vengono utilizzate per scopi commerciali», dice Geiser. In generale, la legge obbliga i datori di lavoro a risarcire i propri dipendenti per tutte le spese sostenute nello svolgimento del loro lavoro. Questo include il posto di lavoro. Gli indennizzi però potrebbero non limitarsi ad una quota del canone, ma comprendere anche varie spese, dal materiale informatico (computer e stampanti) alla sedia ergonomica.