Lo smottamento è avvenuto attorno alle 22, come ha confermato un portavoce della polizia cantonale urana all’agenzia Keystone-ats. La strada rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Il traffico verrà deviato verso l’autostrada A2. Al momento non è chiara l’entità della frana e non si hanno notizie di danni, i responsabili dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) sono sul posto.