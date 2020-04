Quando aveva 15 anni, nel 2014, andò con il fratello 16enne in una zona della Siria controllata dal sedicente Stato Islamico (Isis): all’inizio di maggio comparirà di nuovo in tribunale perché si oppone all’obbligo di colloqui terapeutici.

Al processo davanti al Tribunale minorile di Winterthur, nel febbraio del 2019, i due fratelli si sono entrambi avvalsi della facoltà di non rispondere a quasi tutte le domande e hanno descritto il loro viaggio in Siria come un innocuo impegno di aiuto per la popolazione. I due sono stati condannati con la condizionale per sostegno all’Isis: la ragazza a 10 mesi di prigione, il fratello a 11. Durante il periodo delle indagini hanno trascorso in carcere rispettivamente 9 e 10 mesi.