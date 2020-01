Circa 350 persone sono partite stamane da Schiers verso Klosters, in Prettigovia, per la seconda tappa della la marcia di tre giorni verso il Forum economico mondiale (WEF) di Davos , organizzata dagli ambientalisti riuniti nell’alleanza Strike WEF in favore della tutela climatica.

Il tema della «giustizia climatica» interessa anche la popolazione della Prettigovia, si legge in un comunicato odierno degli organizzatori. Ieri a Schiers c’è stata una discussione molto approfondita e si sono affrontate questioni su cosa fare a livello regionale per contrastare il cambiamento climatico.

Secondo gli ambientalisti di Strike WEF occorrono decisioni politiche coraggiose per costringere la comunità imprenditoriale ad adottare misure di protezione del clima, in modo da poter raggiungere almeno gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Abbiamo bisogno di un cambiamento di sistema non di un cambiamento climatico - aggiungono. Una crescita senza fine non esiste. Le aziende rappresentate al WEF non devono più avere spazio in questa forma, perché distruggono le basi della vita di tutti noi.