Il diabete è una delle otto cause principali di morte in Svizzera ed è responsabile del 10% dei costi della salute. Tuttavia nella Confederazione mancano informazioni affidabili su tale malattia. Lo studio «Diabetes mellitus», pubblicato in tedesco dall’Osservatorio svizzero della salute (Obsan) vuole colmare un po’ il ritardo su questo argomento.