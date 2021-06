Il ragazzo era entrato in acqua in compagnia di un coetaneo. Si è trovato in difficoltà ed è scomparso tra i flutti senza che l’amico potesse aiutarlo. È stato localizzato a otto metri di profondità una ventina di minuti dopo e riportato a riva da una sub della società di salvataggio di Villeneuve (VD). Il decesso è stato constatato dopo il ricovero all’ospedale universitario di Losanna, avvenuto con un elicottero della Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA).