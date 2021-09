Un allievo conducente di 17 anni che circolava da solo e in preda ai fumi dell’alcol ha perso il controllo della sua vettura la scorsa notte a Suhr (AG), finendo la corsa contro una siepe. Illeso, è fuggito a piedi prima di essere fermato dalla polizia.

Il giovane svizzero è andato dritto in una curva a 90 gradi, urtando dapprima uno steccato, poi una panchina e infine una siepe, indica la polizia cantonale in un comunicato diramato oggi.

All’arrivo degli agenti il ragazzo era scappato, ma è stato raggiunto e fermato poco dopo. I poliziotti hanno constatato che il 17enne disponeva di una licenza per allievo conducente, ma non era accompagnato. Dal test è inoltre emerso un tasso alcolemico di circa l’1,2 per mille. Il giovane ha dovuto riconsegnare il «patentino» ed è stato denunciato alla procura dei minori.