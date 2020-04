Dai primi elementi dell’indagine risulta che il fratello maggiore, per ragioni che devono essere ancora chiarite, abbia aggredito il 17.enne nel bosco chiamato Bois du Crau e lo abbia poi abbandonato allontanandosi dal luogo del dramma a bordo della sua auto. Il 18.enne è stato fermato poco dopo nella città di Yverdon. Il giovane, domiciliato nel nord vodese, non era noto ai servizi di polizia e neppure alla giustizia penale, ha comunicato la polizia cantonale.

L’adolescente ferito è stato assistito in un primo tempo da un testimone. Rapidamente sul posto, i soccorritori gli hanno fornito le prime cure. La Rega lo ha poi trasportato al CHUV di Losanna, dove è morto. La polizia non dice come il 17.enne sia stato ferito «per rispetto alla famiglia e per necessità dell’indagine», ha detto a Keystone-ATS un portavoce.