Un 18.enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 4.00 di stamane a Sembrancher (VS). Era uno dei quattro passeggeri a bordo di un veicolo guidato da un diciassettenne con una patente di allievo conducente accompagnato in modo inadeguato. Illesi i compagni di disavventura.

Il ferito è in pericolo di vita, indica la polizia cantonale in una nota odierna. È stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sion. La dinamica dell’incidente non è chiara. La vettura ha sbandato andando a sbattere contro due lampioni, per poi fermarsi sul ciglio della strada. È stata aperta un’inchiesta.