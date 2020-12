Il ticinese ha riconosciuto che la crisi scaturita dalla pandemia di coronavirus ha sicuramente influenzato l’esito dello scrutinio. «Quando si ha paura istintivamente ci si aggrappa a quello che si ha e non si vogliono provare cose nuove». In questo modo però la Svizzera, come per il riciclaggio di denaro e il segreto bancario, rischia di essere l’ultima della classe, se non un cancro, ha tuonato.