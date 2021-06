La giustizia friburghese ha condannato oggi il piromane della Broye (FR) a dieci anni di prigione. Il 25.enne è stato riconosciuto colpevole di aver provocato dodici incendi nell’estate 2017. Oltre alla condanna al carcere da scontare, dovrà pagare una pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da 30 franchi, il tutto per incendio intenzionale che ha messo in pericolo la vita o l’integrità delle persone, diffamazione e sviamento della giustizia.

L’imputato ha ammesso di aver appiccato solo l’ultimo dei roghi, ma non gli altri. In un primo momento ha accusato due conoscenti. L’uomo ha precedenti ed è già stato condannato in passato per fatti simili. Inoltre, dal suo arresto non si è più registrato alcun rogo nella regione. L’uomo è stato poi tradito dal suo cellulare che ha mostrato attività in piena notte al momento di diversi incendi, ma anche da varie testimonianze, da tracce di DNA nonché da immagini di videosorveglianza.