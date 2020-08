Ammesso che l’imputato all’inizio non abbia affrontato la vittima con l’intento esplicito di uccidere, la corte ha considerato che, sparando con una pistola, l’uomo ha messo in conto «scientemente e deliberatamente» la morte della vittima.

La difesa propendeva per una pena di 6 anni per omicidio passionale, adducendo che l’imputato ha dichiarato che non aveva esplicitamente intenzione di uccidere il suo socio in affari.