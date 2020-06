La Svizzera contribuirà con 10 milioni di franchi al processo di riduzione del debito della Somalia promosso dal Fondo monetario internazionale (FMI). Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, che ha anche stanziato ulteriori mezzi per lottare contro la povertà, e gli effetti della pandemia di Covid-19, promossi da questo organismo con sede a New York.

Oltre a ciò, per garantire i mezzi ordinari del FMI, l’esecutivo ha incaricato la Banca nazionale svizzera di rinnovare la linea di credito bilaterale di 8,5 miliardi di franchi, con effetto al 1° gennaio 2021, a favore di questo organismo, che «ricopre un ruolo importante nella stabilizzazione del sistema finanziario e monetario internazionale così come nel superamento di crisi globali». Con l’entrata in vigore di un’imminente riorganizzazione delle risorse nel FMI, tale linea di credito si ridurrà a 3,662 miliardi di franchi.

Il Consiglio federale ha inoltre approvato un impegno di garanzia pari a 800 milioni di franchi per un mutuo della BNS concesso al Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e la crescita (Poverty Reduction and Growth Trust Fund», PRGT) del FMI, fondo che elargisce crediti agevolati ai Paesi più poveri, i quali potranno così affrontare rapidamente gravi problemi di natura economica e finanziaria, specie per contrastare gli effetti della pandemia di coronavirus. Tale contributo risponde a un appello urgente dello stesso FMI.