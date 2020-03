(Aggiornato alle 12.09) Otto casi confermati e altri due probabili sono stati riferiti dalle autorità. Si tratterebbe di contagi legati a un unico focolaio epidemico concentrato a Mulhouse, dove 2 mila persone avevano partecipato a un evento in una chiesa evangelica.

Primo caso nel canton Turgovia

Il coronavirus raggiunge anche il canton Turgovia: il primo caso certificato è di una dottoressa 47.enne, che al momento si trova in buone condizioni. Non necessita un ricovero, indica oggi il medico cantonale turgoviese Agnes Burkhalter. Una trentina di persone che sono entrate in contatto con la 47.enne - tra cui i suoi due figli, risultati negativi ai test - sono ora poste in quarantena. La donna è stata infettata in Svizzera tramite un contatto privato.

Contagiato anche un bimbo delle elementari nel canton Zurigo

C’è anche un bambino tra i contagi registrati nel canton Zurigo. Il piccolo risultato positivo al test è di Hettlingen. Tuttavia, fanno sapere le autorità, poiché non si è stato in classe durante il periodo di malattia, la scuola resta aperta, mantenendo le misure di prevenzione già in vigore.

Un primo caso di contagio tra gli studenti si è registrato anche in Ticino, nella Scuola d’arti e mestieri di Bellinzona. Trentacinque allievi sono stati messi in quarantena, ma 12 di loro sono già stati autorizzati a rientrare a scuola. A casa per 14 giorni anche 4 docenti che avevano avuto rapporti con il giovane.

