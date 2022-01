La luce in fondo al tunnel. La vediamo raccontata dalle autorità sanitarie e quindi anche dai media, da noi stessi. Inizia a fare timidamente capolino anche nei titoli, riferiti alle situazioni nei singoli Paesi - quando non nelle singole regioni - così come al mondo tutto. «Guardando dal punto di vista del Regno Unito, sembra che ci sia la luce alla fine del tunnel». Lo ha detto oggi David Nabarro, responsabile per il COVID all’OMS. «È possibile immaginare che la fine della pandemia non sia troppo lontana», ha aggiunto. Il mondo insomma ha davanti a sé uno spiraglio attraverso il quale può permettersi di guardare avanti. Con prudenza, come ci ricordano i membri della nostra task force scientifica. Ma i dati sono incoraggianti. Si parla di picco superato. Se ne parla qui e altrove, anche in...