Il Controllo federale delle finanze (CDF) bacchetta il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS): la causa è il ritardo di oltre tre anni nell’acquisto dei nuovi mortai da 12 cm. Ciò è dovuto principalmente al fatto che è stato ordinato un sistema d’arma che non esiste ancora.

Sotto la lente sono finiti 32 mortai di tipo «Cobra» della RUAG, che dovrebbero lanciare granate da 12 cm fino a 9 chilometri di distanza. Nel 2016 il Parlamento aveva destinato 424,5 milioni di franchi per l’acquisto. Nonostante il DDPS avesse abbreviato la procedura di approvvigionamento a causa della presunta urgenza, i mortai dopo quattro anni non sono ancora pronti all’uso.

La consegna dei nuovi mortai, che sostituiranno i lanciamissili da 12 centimetri smantellati nel 2009, era originariamente prevista tra il 2018 e il 2022. Tuttavia, alla fine dello scorso aprile il DDPS aveva indicato che la truppa non avrebbe ricevuto il nuovo mortaio prima del 2024.

Secondo il CDF, solo due sistemi d’armi sono entrati nella rosa dei candidati: oltre alla RUAG, anche i mortai del produttore finlandese Patria. Il modo in cui è stata stilata questa rosa di candidati, rileva l’autorità di controllo, non è sufficientemente documentato. Inoltre, diversi partner di discussione sostengono che vi sia stata «influenza politica».

Oltre a ciò, emergono anche lacune legate al contratto, ai requisiti e alle valutazioni relative al rischio tecnico, commerciale e dei costi del ciclo di vita. Il CDF scrive che ciò comporta il rischio che il contratto non sia stato assegnato all’offerta economicamente più vantaggiosa.

Infine, il CDF critica l’acquisto tramite procedura abbreviata: ciò è opportuno per materiale semplice e in commercio, ma non per sistemi nuovi e ancora in fase si sviluppo. Il Controllo federale delle finanze suggerisce dunque che «gli approvvigionamenti complessi siano richiesti al Parlamento solo quando sono pronti per l’acquisto».