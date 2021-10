Per poter partecipare a tale gruppo - attivo dal 2016 e di cui fanno parte al momento Germania, Finlandia, Olanda, Norvegia, Austria, Polonia, Svezia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Regno Unito e Stati Uniti - si è reso necessario modificare il memorandum of understanding (MOU) sulla standardizzazione e l’interoperabilità della difesa terra-aria.

Per la Svizzera il MOU entra in vigore con la firma di tutti gli Stati partecipanti ed è valido fino al 21 novembre 2031, spiega una nota governativa odierna. Tale memorandum può essere disdetto in ogni momento ed è limitato allo sviluppo delle proprie capacità militari, senza obblighi per una cooperazione specifica all’impiego. La Svizzera decide lei stessa in merito alla sua collaborazione in questo gruppo.