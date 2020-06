(Aggiornato alle 15.35) Gli studenti liceali e delle scuole professionali sono tornati in classe lunedì, dopo l’interruzione a causa dell’epidemia del coronavirus. Tuttavia treni e autopostali non registrano l’affluenza precedente alla pandemia.

Gli assistenti clienti delle FFS notano con più piacere che giorno dopo giorno ci sono sempre più passeggeri nei treni «nonostante ci si stia avvicinando al periodo di vacanze estive». Si tratta tuttavia di stime, in quanto i conteggi sono stati interrotti durante il semiconfinamento e sono in fase di ripresa.

Fanno eccezione alcune linee nei Grigioni, utilizzate soprattutto per il tempo libero, come Coira-Lenzerheide e Coira-Flims. All’Ascensione e a Pentecoste, grazie alle buone condizioni meteorologiche, il numero di passeggeri è stato elevato quanto nello stesso periodo degli anni precedenti.

Come per le FFS, il numero di passeggeri degli autopostali è crollato in marzo e aprile dell’80-90%. Nel frattempo, quasi la metà dei passeggeri è tornata a utilizzarli. AutoPostale resta fiducioso: «Partiamo dal presupposto che le frequenze continueranno ad aumentare, poiché gradualmente sempre più pendolari e scolari riprenderanno i loro viaggi».

Sugli autopostali come sui treni a portare una mascherina sono una minoranza dei viaggiatori. Per AutoPostale il tasso è del 5%, mentre le FFS non forniscono alcun dato. Anche in Ticino, particolarmente colpito dalla pandemia, secondo AutoPostale non più del 10-20 % dei passeggeri utilizza questo tipo di protezione.